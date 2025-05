Viral η αντιδράση του Ρονάλντο, έγινε έξαλλος με τους συμπαίκτες του(vid)

Έξαλλος έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τους συμπαίκτες τους στην Αλ Νασρ μέτα την ισοφαρίση της Αλ Ίτιχαντ

Χθές το απόγευμα (07/05) η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο υπέστη άλλη μία ήττα με σκορ 2-3 από την Αλ Ίτιχαντ του Καρίμ Μπενζεμά, την δεύτερη στη σειρά και έτσι η Αλ Νασρ βρίσκεται στη τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, μακριά από τις θέσεις που δίνουν εισιτήριο για το Ασιατικό Τσάμπιονσ Λιγκ.

Τι και αν ήταν μπρόστα με 2-0 στην αναπαύλα του ημιχρόνου, με δύο γρήγορα γκολ στο 49 και στο 52 οι Μπεζεμά και Καντέ ισοφάρισαν το παιχνίδι, κάτι που έκανε έξαλλο τον πορτογάλο σούπερσταρ, ο οποίος δε έκρυψε την δυσσαρέσεκεια του, και έκανε μια κίνηση προς στους συμπαίκτες του που έγινε...viral

O 40χρόνος επιθετικός, που δε κατάφερε χθες να κάνει αισθητη την παρουσία του στο γήπεδο κάθως ούτε σκόραρε ούτε μοίρασε κάποια ασίστ, βρήκε άλλον τρόπο να τραβήξει τα βλέμματα. Στο γκολ της ισοφάρισης λοιπόν, γυρνάει προς στους συμπαίκτες του και τους κάνει μια χειρονομία που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε παρακάτω την χειρονομία του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Cristiano telling the Nassr players they have gone to sleep after Al Ittihad equalised.pic.twitter.com/3RanNsvgDn