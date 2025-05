Η διοίκηση της Ρέιντζερς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της με πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της στο ματς με τη Σέλτικ, το οποίο αναφέροταν στον πρώην προπονητή τους, Γκρέιαμ Σούνες.

Έντονη ήταν η αντίδραση της διοίκησης της Ρέιντζερς μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν το χθεσινό ντέρμπι με τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ», το οποίο έληξε με ισοπαλία 1-1. Οι διοικούντες καταδίκασαν την εμφάνιση ενός πανό που απεικόνιζε τον πρώην τεχνικό της ομάδας, Γκρέιαμ Σούνες, να κρατά όπλο, κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις εντός κι εκτός γηπέδου.

Το προκλητικό αυτό πανό έγραφε χαρακτηριστικά «σημαδέψτε τους επαναστάτες αποβράσματα». Εμφανίστηκε τη στιγμή που οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας μεγάλη ένταση στις εξέδρες. Παράλληλα, ο σύλλογος καταδίκασε τη ρίψη ενός γυάλινου μπουκαλιού στον αγωνιστικό χώρο από οπαδό, με το αντικείμενο να καταλήγει κοντά στον τερματοφύλακα της Σέλτικ, Βιλγιάμι Σινισάλο. Μάλιστα, ο Κασανβίρτζο, που προθερμαινόταν κοντά στο σημείο, μπήκε στο γήπεδο για να απομακρύνει το αντικείμενο.

Η διοίκηση τόνισε πως θα λάβει αυστηρότερα μέτρα για τον εντοπισμό του υπεύθυνου και ήδη επανεξετάζει τον τρόπο που θα εισέρχονται οι οργανωμένοι οπαδοί στο γήπεδο προκειμένου να μην επαναληφθούν αντίστοιχα επεισόδια στο μέλλον.

