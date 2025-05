Οπαδοί της Ουνιόν Μαγδαλένα τραυμάτισαν τον αντίπαλο προπονητή και ένα ball boy (vid)

Οι οπαδοί της Ουνιόν Μαγδαλένα προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια στον αγώνα μεταξύ της ομάδας τους και της Όντσε Κάλντας.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ σε αγώνα πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία της Κολομβίας. Η ουραγός της λίγκας Ουνιόν Μαγδαλένας, υποδέχθηκε την Όνσε Κάλντας, η οποία βρίσκεται στη 8η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Μορένο στο 62ο λεπτό, ενώ στο 77ο λεπτό όταν ο παίκτης βγήκε αλλαγή, οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλλαν στο γήπεδο και άρχισαν τις φασαρίες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας Ερνάν Ντάριο Ερέρα, μετά από την ρίψη μπουκαλιού.

Πέρα από το προπονητή της Όνσε τραυματίστηκε και ένα ball boy. Μετά από αυτό όπως ήταν φυσικό οι διαιτητές διέκοψαν επ' αορίστου το παιχνίδι.

No sé por qué Carlos Ortega no ha suspendido el partido Unión Magdalena 0-1 Once Caldas. El técnico Hernán Darío Herrera fue agredido y algunos recogebalones también, por los hinchas que invadieron la cancha con intenciones violentas.

No hubo garantías y no se puede favorecer la… pic.twitter.com/TQlUJomJq6