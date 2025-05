Βίντεο σοκ από το Βέλγιο: Οπαδός της Άντερλεχτ πατούσε με το μηχανάκι πεσμένο φίλο της Μπριζ

Δείτε το video από τα επεισόδια μεταξύ οπαδών της Άντερλεχτ και της Μπριζ στο περιθώριο του τελικού των δύο ομάδων για το Κύπελλο Βελγίου.

Με σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο χθεσινός τελικός του Κυπέλλου στο Βέλγιο, μεταξύ της Μπριζ και της Άντερλεχτ που βρήκε νικήτρια την πρώτη με 2-1, με τον Χρήστο Τζόλη να δίνει την ασίστ για το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 61ο λεπτό.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, είχαν ξεκινήσει πριν καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα στο «King Baudouin Stadium», καθώς από το βράδυ του Σαββάτου οι οπαδοί της Άντερλεχτ είχαν βγει στους δρόμους των Βρυξελλών και έψαχναν τους αντιπάλους τους.

Από χθες το πρωί όμως, το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο, καθώς συγκρούσεις λάμβαν χώρα σε διάφορα σημεία της πόλης.

04.05.2025🇧🇪Club Bruggy - Anderlecht, Anderlecht attack 1312, click here for more: https://t.co/FFfbd5dYSg pic.twitter.com/8yfWu3BvGf

Από όλα τα βίντεο που κυκλοφορούν όμως, ξεχωρίζει ένα με την επίθεση που δέχθηκε ένας φίλος της Μπριζ από οπαδούς της Άντερλεχτ.

Σε αυτό λοιπόν διακρίνεται το θύμα να προσπαθεί να ξεφύγει από 4-5, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει και να βρίσκεται στο έδαφος.

Αμέσως οι οπαδοί της Μπριζ αρχίζουν να τον χτυπούν με κλωτσιές και ξύλα, όμως ένας άλλος που οδηγεί μηχανάκι, πάει κατά πάνω του και αρχίζει να τον πατάει με την μπροστινή ρόδα.

04.05.2025🇧🇪Club Bruggy - Anderlecht, Arabs migrants with tools attacked Brugges, click here for more: https://t.co/FFfbd5dYSg pic.twitter.com/FdsrV9HdAf