Σε φυλάκιση 14 μηνών καταδικάστηκε o επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Μάνσφιλντ Τάουν, Λούκας Άκινς, που το 2022 προκάλεσε τον θάνατο ποδηλάτη με το αυτοκίνητό του.

Μακριά από τα γήπεδα θα αναγκαστεί να μείνει ο 36χρονος ποδοσφαιριστής της Μάνσφιλντ Τάουν, Λούκας Άκινς. Τον Μάρτιο του 2022, ο Άκινς είχε προκαλέσει τον θάνατο του 33χρονου ποδηλάτη Άντριαν Ντάνιελ στο Δυτικό Γιόρκσαϊρ με το αυτοκίνητό του και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, καθώς και την απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί την ενοχή του, ωστόσο συνέχισε να αγωνίζεται με την Μάνσφιλντ, η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (24/04) γνωστοποίησε την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τον ποδοσφαιριστή της, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του άτυχο ποδηλάτη.

Την ημέρα του δυστυχήματος, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Άκινς συγκρούστηκε με τον Ντάνιελ σε μία στιγμή «έλλειψης συγκέντρωσης» όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο παίκτης. Από το ατύχημα, ο Ντάνιελ -πατέρας ενός παιδιού- υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο δέκα ημέρες μετά το τραγικό συμβάν.

