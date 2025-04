Τέσσερις ποδοσφαιριστές της Πόρτο διασκέδαζαν μέχρι τις πρωινές ώρες, παραβαίνοντας τους εσωτερικούς κανονισμούς της ομάδας και κινδυνεύουν με «καμπάνα» από τη διοίκηση.

Η φετινή σεζόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ταραχώδης για την Πόρτο, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και για τη σχέση της με τους οπαδούς.

Ήταν μόλις στον περασμένο Νοέμβριο άλλωστε όταν μερίδα οπαδών των Δράκων περίμεναν με... άγριες διαθέσεις την αποστολή της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και μήνες αργότερα ένα νέο επεισόδιο ήρθε να διαταράξει ακόμα περισσότερο τις μεταξύ τους σχέσεις.

Αυτή τη φορά όχι για τα πεπραγμένα των ποδοσφαιριστών εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά για τη συμπεριφορά τους εκτός αυτού. Σύμφωνα με τα Πορτογαλικά Μέσα, τέσσερις ποδοσφαιριστές της Πόρτο γλέντησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για τα γενέθλια του Οτάβιο, παραβαίνοντας τους εσωτερικούς κανονισμούς της ομάδας.

Την επομένη άλλωστε η Πόρτο είχε κανονικά προπόνηση, κάτι που οι τέσσερις παίκτες φέρεται να αγνόησαν επιδεικτικά και να διασκέδαζαν μέχρι το πρωί.

Βίντεο μάλιστα που κυκλοφορεί στα social media έχει «συλλάβει» τους παίκτες να αποχωρούν από κέντρο διασκέδασης αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (20/4), γεγονός που έχει προκαλέσει κύμα κριτικής από την πλειονότητα των οπαδών.

Από την πλευρά της η διοίκηση σκοπεύει να ερευνήσει την υπόθεση και να προβεί σε κυρώσεις εις βάρος των εμπλεκόμενων παικτών.

🚨 FC Porto vai mover um processo disciplinar aos atletas que não respeitaram o recolher obrigatório na sequência da festa de aniversário do central Otavio.



Terão sido 4 jogadores do plantel que infringiram o regulamento do clube, adianta @ojogopic.twitter.com/mjBrfS0A6i