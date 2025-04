Μία σημαντική διάκριση από το CIES έλαβαν ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας που βρίσκονται μεταξύ των καλύτερων νεαρών σκόρερ παγκοσμίως βάσει συχνότητας σκοραρίσματος.

Τα wonderkids του ελληνικού ποδοσφαίρου κάνουν πάταγο και αυτή τη φορά οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας βρέθηκαν στο επίκεντρο σε μία πολύ συγκεκριμένη κατηγορία.

Το CIES (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη FIFA) συμπεριέλαβε τους δύο Έλληνες στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών παγκοσμίως, βάσει της συχνότητας με την οποία σκοράρουν στο πρωτάθλημα που αγωνίζονται. Ως εκ τούτου, ο Τζίμας βρίσκεται στην 3η θέση της εν λόγω λίστας με 0,64 γκολ ανά 90 λεπτά, ενώ ο Κωστούλας μοιράζεται την 8η θέση με 0,53 γκολ ανά 90 λεπτά, μαζί με τους Καγιόμπο και Καπούτο.

Δείτε τη λίστα του CIES:

Most goals per 90', U2⃣0⃣ players in first teams 🌏

🥇 #EliJuniorKroupi 🇫🇷 1.07

🥈 #RodrigoMora 🇵🇹 0.66

🥉 #StefanosTzimas 🇬🇷 0.64

