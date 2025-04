Φήμες ήθελαν τον Γιούργκεν Κλοπ να εξετάζει επιστροφή σε μεγάλες ομάδες, αλλά ο ατζέντης του διέψευσε τα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τη θέση του στη Red Bull.

Τα τελευταία δημοσιεύματα ήθελαν τον Γιούργκεν Κλοπ κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδας, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την εθνική Βραζιλίας να είναι ανάμεσα στους πιθανούς προορισμούς του. Σύμφωνα με τις φήμες, ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος αποχώρησε από τη Λίβερπουλ το προηγούμενο καλοκαίρι, φέρεται να μην ήταν πλήρως ικανοποιημένος με τη θέση του ως επικεφαλής του ποδοσφαίρου στις ομάδες του ομίλου Red Bull και να σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στην ενεργό προπονητική δράση.

Ωστόσο, «φρένο» σε αυτές τις φήμες έβαλε ο ατζέντης του Κλοπ, Μαρκ Κόσικε, ο οποίος διέψευσε τα δημοσιεύματα, εξηγώντας πως είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις ομάδες του ομίλου Red Bull .

Χαρακτηριστικά ανέφερε στο « Sky Sports»: «Ο Γιούργκεν είναι πολύ χαρούμενος με το νέο του ρόλο ως επικεφαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη Red Bull. Είναι πλήρως συγκεντρωμένος και ευτυχισμένος εκεί».

