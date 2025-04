Νεκροί δύο οπαδοί στο Κόλο Κόλο - Φορταλέζα, το ματς ξεκίνησε και διεκόπη στην συνέχεια (vid)

Δύο οπαδοί πέθαναν σε αναταραχές που υπήρξαν πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ της Κόλο Κόλο και της Φορταλέζα, το ματς ξεκίνησε κανονικά, αλλά διακόπηκε στο 70' λόγω νέων ταραχών.

Την τελευταία τους πνοή άφησαν δύο οπαδοί πριν τον αγώνα που έγινε τα ξημερώματα για το Copa Libertadores μεταξύ Κόλο Κόλο και Φορταλέζα στην Χιλή. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές, υπήρξε μία μερίδα οπαδών που προσπάθησε να μπει στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα κάνοντας «ντου».

Κατά την προσπάθειά τους αυτή, κατέρριψαν έναν από τους φράχτες προστασίας του γηπέδου και κάποιοι απ' αυτούς παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, με αποτέλεσμα δύο εξ' αυτών να βρουν τραγικό θάνατο.

Παρ' όλα αυτά ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά, όμως στο 70ο λεπτό το ματς διεκόπη εξαιτίας αναβρασμού που υπήρξε στις τάξεις των οπαδών, χωρίς να είναι γνωστό αν σχετίζεται με τους θανάτους πριν την έναρξη του αγώνα κι αν τότε αυτοί είχαν γίνει γνωστοί.

Στο 70' οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Φορταλέζα έσπευσαν στα αποδυτήρια, την ώρα που οι παίκτες της Κόλο Κόλο, με μπροστάρηδες τον αρχηγό Εστεμπάν Παβές και τον Αρτούρο Βιδάλ προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τους οπαδούς τους.

Αργότερα, ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή του αγώνα από τον διαιτητή.

Momento que os jogadores do Fortaleza correm desesperadamente para o vestiário após a invasão da torcida do Colo-Colo.



Torcedores estão revoltados pela morte de 2 jovens da organizada do Colo-Colo que foram mortos por policiais na entrada do estádio. pic.twitter.com/4sDnjC39UA