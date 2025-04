Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι τις τελευταίες ώρες το πιο «hot» όνομα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, με αφορμή την εκκωφαντική του εμφάνιση στο Πόρτο-Μπενφίκα.

Το πιο «hot» όνομα στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι αυτή τη στιγμή ο Βαγγέλης Παυλίδης, καθώς ο Ελληνας φορ της Μπενφίκα «σμπαράλιασε» την άμυνα της Πόρτο, σημείωσε τρία γκολ στο «Dragão» και οδήγησε την ομάδα του σε μία τεράστια νίκη με 4-1.

Ο διεθνής φορ μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των «Αετών» που πέτυχε χατ-τρικ στο «σπίτι» των «Δράκων» και το όνομά του βρίσκεται πια σε περίοπτη θέση στην ιστορία του club της Λισαβόνας.

Εύλογα ήταν πρώτο θέμα στον πορτογαλικό Τύπο, ενώ την ίδια στιγμή στη χώρα της Ιβηρικής αποκαλείται πλέον «Dragon Slayer», κάτι που παραπέμπει στη δημοφιλή σειρά Game of Thrones. Ηδη άλλωστε τον… έκαναν κουκλάκι και δίπλα του βρίσκεται ένας δράκος σε κλουβί!

