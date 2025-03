Ο Ζορζ Ζεσούς αποτελεί την εναλλακτική επιλογή της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας, εάν τελικά ο Κάρλο Αντσελότι δεν αναλάβει χρέη προπονητή στη Σελεσάο.

Την επόμενη μέρα σχεδιάζει η Ομοσπονδία της Βραζιλίας αναφορικά με τον πάγκο της εθνικής, καθώς σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από τη θέση του Ντοριβάλ Τζούνιορ μετά την «βαριά» ήττα από την Αργεντινή.

Ρεπορτάζ της «Ge Globo» αποκάλυψε ότι η Σελεσάο έχει ήδη προσεγγίσει τον Κάρλο Αντσελότι για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας, αλλά οι εξελίξεις πάνω στην περίπτωση αυτή πιθανόν να «τρέξουν» μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τον ερχόμενο Ιούλιο.

Πάντως, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας έχουν ένα Plan B στο μυαλό τους εάν δεν ευδοκιμήσει το σενάριο με τον Αντσελότι. Η δεύτερη επιλογή είναι ο Ζορζ Ζεσούς, του οποίου το συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ λήγει τον προσεχή Ιούνιο και ενδεχομένως να είναι ένας πιο προσιτός στόχος συγκριτικά με τον Ιταλό προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.

