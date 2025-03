Ο Λόγκαν Πολ θέλει τον Λιονέλ Μέσι μέσα στο ρινγκ, αλλά το πιο κοντινό στον Αργεντινό που μπορεί να αντιμετωπίσει είναι ο... σωματοφύλακάς του!

Ο Λόγκαν Πολ έχει καταφέρει να στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και πάλι!

Ο γνωστός YouTuber υποστηρίζει ότι η επωνυμία ενεργειακών ποτών MAS+ του Λιονέλ Μέσι αντιγράφει το δικό του προϊόν, με την ονομασία PRIME. Μάλιστα όλο αυτό έχει οδηγήσει της δύο πλευρές στις δικαστικές αίθουσες. Ωστόσο, ο Πολ ανέφερε πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη μήνυση, εφόσον ο Μέσι δεχτεί να τον αντιμετωπίσει στο ρινγκ.

«Ορκίζομαι ότι θα το σκεφτώ, μόνο αν γίνει ο αγώνας μεταξύ εμένα και του Μέσι. Τα λέμε στο ρινγκ, αδερφέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

