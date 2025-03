Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν φάνηκε ικανοποιημένος με την επιλογή του Στέφανο Πιόλι να τον αποσύρει στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης της Αλ Νασρ με την Αλ Χολούντ.

Ακόμη ένα γκολ προσέθεσε στο ενεργητικό του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκοράροντας μόλις στο 4ο λεπτό στο ματς της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Χολούντ για την 25η στροφή της Saudi Pro League.

Ο Πορτογάλος έφτασε τα 928 γκολ καριέρας συνεχίζοντας ακάθεκτος, με την ομάδα του να φτάνει σε προβάδισμα τριών τερμάτων πριν το ημίχρονο με τους Μανέ και Ντουράν να χρίζονται επίσης σκόρερ.

Στο β' μέρος, ο Στέφανο Πιόλι αποφάσισε να βγάλει εκτός αναμέτρησης τον Πορτογάλο σταρ μερικά λεπτά μετά την αποβολή του Μπουσάλ που άφησε την Αλ Νασρ με δέκα παίκτες. Ενέργεια που δυσανασχέτησε τον Ρονάλντο ο οποίος έφυγε στο 61' απογοητευμένος σηκώνοντας τα χέρια του σε ένδειξη εκνευρισμού.

