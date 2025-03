Η πορτογαλική αστυνομία «ξηλώνει» τους «No Name Boys» της Μπενφίκα: Βρήκαν μέχρι και τυφέκια Α3

Εντυπωσιακά ευρήματα των Πορτογαλικών αρχών στα σπίτια αρχηγικών μελών των «Νο Name» της Μπενφίκα.

Η εικόνα που έχει αρκετό κόσμος πως επεισόδια στα γήπεδα, γίνονται μόνο στην Ελλάδα, είναι απόλυτως λανθασμένη και υπάρχουν ουκ ολίγα παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν. Ακόμα και από προηγμένα πρωταθλήματα, όπως είναι αυτό της Πορτογαλίας, με το τελευταίο να αφορά τους οπαδούς της Μπενφίκα.

Οι οπαδοί της λοιπόν και συγκεκριμένα το γκρουπ των «No Name Boys» είχε μπει εδώ και έξι μήνες στο... στόχαστρο μίας ειδικής ομάδας της αστυνομίας που ασχολείται με τα περιστατικά βίας στους αθλητικούς χώρους, μετά τα σοβαρά επεισόδια που είχαν στο ημίχρονο του αγώνα με την Κάζα Μία τον Αύγουστο.

17.08.2024🇵🇹Benfica - Casa Pia, No name boys ИИ vs 1312, more here: https://t.co/OthSJH51bt pic.twitter.com/Hi33kfvsit — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 18, 2024

Για αυτά, οι «Αετοί» είχαν τιμωρηθεί με 7.650 ευρώ, όμως αποτέλεσαν την αφορμή για να ξεκινήσει μία μεγάλη έρευνα με την κωδική ονομασία «No Name», προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρως της δράσης των ηθικών και φυσικών αυτουργών. Στο διάστημα που μεσολάβησε, διαπίστωσαν πως μέλη του συγκεκριμένου γκρουπ συμμετείχαν σε επεισόδια με οπαδούς άλλης ομάδας, έκαναν επιθέσεις σε αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας, ενώ παράλληλα με αυτά είχαν παράνομες δραστηριότητες που καμία σχέση δεν είχαν με τους αθλητικούς χώρους.

Έτσι, αφού μάζεψαν τα στοιχεία που ήθελαν, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση στην Λισαβόνα, στο Σετούμπαλ, ακόμα και στο Πόρτο. Συνολικά οι αρχές έκαναν έφοδο σε 6 σπίτια, συλλαμβάνοντας 5 οπαδούς της Μπενφίκα, με τα ευρύματα να είναι άκρως εντυπωσιακά.

Και αυτό γιατί εκτός από τα μαχαίρια κάθε μεγέθους και τα γκλοπ, βρέθηκαν και 5 όπλα, εκ των οποίων τα 2 ήταν Α3, ενώ ένας είχε και μία βαλίστρα.