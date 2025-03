Η συμβολή ενός ball boy ήταν καθοριστική προκειμένου ο γιος του Γιούργκεν Κλίνσμαν, Τζόναθαν, να αποκρούσει το πέναλτι της Σαλερνιτάνα, προτού η Τσεζένα πάρει τη τελικά τη νίκη.

Ένα ball boy πρωταγωνίστησε σε αγώνα της Serie B το Σάββατο (1/3), στη νίκη της Τσεζένα απέναντι στη Σαλερνιτάνα. Ο 12χρονος Ιβάν έδωσε τη συμβουλή του στον γιο του σπουδαίου Γιούργκεν Κλίνσμαν, Τζόναθαν, τον γκολκίπερ της Τσεζένα για να αποκρούσει πέναλτι που κέρδισε η Σαλερνιτάνα.

Ο Κλίνσμαν τον άκουσε, έπεσε σωστά και απέκρουσε την εκτέλεση του Σέρι στο 83', ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η Τσεζένα άνοιξε το σκορ για να φτάσει στο τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις. Η κομβική, όπως αποδείχθηκε, απόκρουση οφείλεται στον Ιβάν που τον συμβούλεψε να πέσει στα δεξιά, όταν ο Κλίνσμαν τον ρώτησε πού να πέσει για να πιάσει το πέναλτι! Μάλιστα, ο μικρός ήταν σίγουρος πως ο Σέρι θα σημαδέψει τη δεξιά γωνία αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο αμφισβήτησης από πλευράς Κλίνσμαν.

Η υπέροχη αυτή ιστορία από τα γήπεδα της Serie B τελείωσε με τον Κλίνσμαν να χαρίζει τον Ιβάν τη φανέλα του μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Σίγουρα μία ημέρα που ο 12χρονος δεν θα ξεχάσει ποτέ!

Jonathan Klinsmann comes up big for Cesena again. Saves a penalty to keep the match 0-0. Cesena would go on to beat Salernitana 2-0.



Cesena are now up to 6th in Serie B and are firmly in the promotion race. Klinsmann continues to exceed expectations.pic.twitter.com/iPvGfwamSr