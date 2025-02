Ο Λούκα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε η Ουντινέζε κόντρα στη Λέτσε παρά τις έντονες ενστάσεις των συμπαικτών του, σκόραρε υπό... νεκρική σιγή κι έγινε κατευθείαν αλλαγή!

Η Ουντινέζε κατάφερε να αποδράσει από την έδρα της Λέτσε με 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Λούκα στο 32΄, σε μια φάση ωστόσο που προκάλεσε... εμφύλιο στους φιλοξενούμενους.

Ο Λούκα άλλωστε δεν είχε πάρει την άδεια του προπονητή να εκτελέσει το πέναλτι, «έκλεψε» τη μπάλα από τον συμπαίκτη του και αρχηγό, Τοβίν, ο οποίος στη συνέχεια, έκατσε μπροστά στην άσπρη βούλα για να τον αποτρέψει να σουτάρει!

Με τον Λούκα ωστόσο να μην ενδίδει στις πιέσεις παρά τις αντιρρήσεις και των υπόλοιπων συμπαικτών του τελικά ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε για το 1-0 της Ουντινέζε, με... νεκρική σιγή να επικρατεί στο γήπεδο καθώς δεν πανηγύρισαν ούτε οι συμπαίκτες του.

Σαν μην έφτανε αυτό στιγμές αργότερα ο προπονητής του τον έκανε αλλαγή, σε μια παραδειγματική κίνηση για τη συμπεριφορά του επιθετικού της ομάδας του.

Lorenzo Lucca nie był wyznaczony do strzelania rzutów karnych, ale uparł się i zabrał piłkę.



Karnego wykorzystał, a zaraz potem Kosta Runjaić zdjął go z boiska. Lucca to najlepszy strzelec Udinese, ale skoro nie umie się zachować...pic.twitter.com/YTCHnTQJJg