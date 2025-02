Μια VIP εμπειρία γεμάτη ποδόσφαιρο, Μπάγερν Μονάχου και βαυαρική φιλοξενία από την COSMOTE και το WORLD PASS powered by Telekom

Από την περιήγηση στο θρυλικό γήπεδο της Μπάγερν Μονάχου μέχρι τη γνωριμία με τη βαυαρική φιλοξενία και γαστρονομία, η εμπειρία των νικητών της COSMOTE και του WORLD PASS powered by Telekom ήταν γεμάτη μοναδικές στιγμές.

Όταν ακούει κανείς για το γερμανικό ποδόσφαιρο, το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι η ομάδα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Μπάγερν Μονάχου. Ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει από κοντά την εμπειρία ενός αγώνα, της πιο επιτυχημένης γερμανικής ομάδας σε μια από τις πιο «καυτές» ποδοσφαιρικές έδρες της Ευρώπης;

Δύο τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE, μαζί με τα plus one τους, είχαν αυτή την μοναδική ευκαιρία μέσα από το WORLD PASS powered by Telekom. Το ταξίδι τους στο Μόναχο περιλάμβανε όχι μόνο την παρακολούθηση του αγώνα Μπάγερν Μονάχου - Σλόβαν Μπρατισλάβας για την κορυφαία διασυλλογική οργάνωση ποδοσφαίρου, αλλά και μια VIP περιήγηση στην "Allianz Arena", καθώς και μια ξεχωριστή γνωριμία με τη βαυαρική πόλη. Και ήταν πραγματικά τόσο καλό, όσο ακούγεται σε ένα ταξίδι που είχε πολλές εκπλήξεις.

Από το σαλόνι του σπιτιού τους, στις VIP θέσεις της "Allianz Arena"

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 29ης Ιανουαρίου, όταν οι τυχεροί ταξιδιώτες έφτασαν στο Μόναχο και εκεί τους περίμενε ένα δώρο που θα ζήλευε κάθε ποδοσφαιρόφιλος: ένα backpack γεμάτο αναμνηστικά, αλλά και με την επίσημη φανέλα της Μπάγερν. Η Telekom, η οποία αποτελεί χορηγό της Μπάγερν εδώ και 22 χρόνια, εξασφάλισε πολλά προνόμια στους νικητές και έτσι με προορισμό την "Allianz Arena", απόλαυσαν έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα από VIP θέσεις, ακριβώς πάνω από τους πάγκους των ομάδων.

Για την ιστορία, η Μπάγερν επικράτησε με 3-1, σε ένα ματς που φυσικά δεν έλειψαν τα γκολ και οι φάσεις. Μετά το παιχνίδι, οι νικητές είχαν αποκλειστική πρόσβαση στο Telekom VIP Lounge, όπου δοκίμασαν αυθεντικές γερμανικές γεύσεις και βαυαρικές μπύρες, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με τον πιο premium τρόπο.

VIP Tour: Μια μοναδική ξενάγηση στο «σπίτι» της Μπάγερν

Η ξεχωριστή αυτή εμπειρία δεν σταμάτησε εκεί. Την επόμενη ημέρα, επέστρεψαν στην "Allianz Arena" για μια VIP ξενάγηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του γηπέδου. Εκεί είδαν από κοντά τους εξωτερικούς χώρους του γηπέδου, επισκέφτηκαν τα τρία διαζώματα, μπήκαν στα αποδυτήρια των παικτών για να δουν από κοντά τις φανέλες τους, ενώ περπάτησαν στον αγωνιστικό χώρο και κάθισαν στους πάγκους, από τους οποίους έχουν περάσει εμβληματικοί αστέρες του ποδοσφαίρου.

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πρωτοποριακό μουσείο της Μπάγερν, όπου γνώρισαν την ιστορία και τις επιτυχίες της ομάδας μέσα από τρόπαια, αναμνηστικά και διαδραστικές εμπειρίες.

Το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι - Είναι μια εμπειρία ζωής

Το WORLD PASS powered by Telekom δεν περιορίστηκε μόνο στο γήπεδο. Το βράδυ, οι τυχεροί νικητές και οι συνοδοί τους απόλαυσαν δείπνο σε ένα παραδοσιακό βαυαρικό εστιατόριο, δοκιμάζοντας αυθεντικές τοπικές γεύσεις.

Την τελευταία μέρα του ταξιδιού, περιηγήθηκαν στους δρόμους του Μονάχου, εξερεύνησαν τα αξιοθέατα της πόλης και λίγο πριν την αναχώρησή τους, έζησαν την καθημερινότητα της βαυαρικής πρωτεύουσας.

H COSMOTE, αποτελώντας μέλος του Ομίλου Telekom, ενός από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών διεθνώς, έδωσε την ευκαιρία στους συνδρομητές της να ζήσουν μια μοναδική VIP ποδοσφαιρική εμπειρία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από το σαλόνι του σπιτιού τους, βρέθηκαν στις πιο premium θέσεις της "Allianz Arena" και βίωσαν το ποδόσφαιρο με έναν απόλυτα ξεχωριστό τρόπο.

Με τη δύναμη της Telekom, η COSMOTE συνεχίζει να προσφέρει στους συνδρομητές της μοναδικές στιγμές. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα, είναι εμπειρία ζωής.