Το «φως» της δημοσιότητας είδε η ταυτότητα του 39χρονου υπαλλήλου της FIFA που φέρεται να αποπλάνησε σεξουαλικά ένα 14χρονο αγόρι.

«Σεισμό» εντός της FIFA προκάλεσε η αποκάλυψη πως υπάλληλός της κατηγορείται για αποπλάνηση ενός 14χρονου στο Μαϊάμι. Η ταυτότητα του κατηγορούμενου που καθαιρέθηκε άμεσα από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία είδε το «φως» της δημοσιότητας.

A British #FIFA official has been arrested while on a work trip in the #UnitedStates after allegedly arranging to meet a 14-year-old boy for sex, a report has claimed.



Jack Edward Coles, 39, was reportedly detained by federal agents at a hotel near FIFA's offices in #Miami… pic.twitter.com/PGGRKAaz6F