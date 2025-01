Ο κύκλος του Κασεμίρο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντεύει να κλείσει, με τον Βραζιλιάνο έχει την εναλλακτική της Αλ Νασρ που είναι έτοιμη να του προσφέρει τις διπλάσιες απολαβές από εκείνες που λαμβάνει στους Κόκκινους Διαβόλους.

Στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο πρόκειται να οριστικοποιηθούν αρκετές αποχωρήσεις από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε μία προσπάθεια του συλλόγου να βάλει σε τάξη το ρόστερ του. Η διοικούντες τους Κόκκινους Διαβόλους έχουν μία λίστα από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται για το υπόλοιπο της σεζόν, μεταξύ των οποίων είναι οι Έρικσεν, Λίντελοφ, Ζίρκζι, αλλά και ο Κασεμίρο.

Ο Βραζιλιάνος είναι ένα βήμα πριν την έξοδο από τους Άγγλους, όμως ήδη έχει δελεαστικές προτάσεις τις οποίες έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψην του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, η Αλ Νασρ επιθυμεί να εντάξει τον 32χρονο στο δυναμικό της και να τον κάνει συμπαίκτη του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλιστα, προκειμένου να εκπληρώσει αυτήν την επιθυμία της είναι διατεθειμένη να τού προσφέρει διπλάσιες απολαβές από εκείνες που λαμβάνει ως παίκτης της Γιουνάιτεντ τώρα.

Η TalkSport αποκάλυψε ότι η ομάδα του Στέφανο Πιόλι έχει προτείνει στον Κασεμίρο το ποσό των 780 χιλιάδων ευρώ την εβδομάδα, την ώρα που παίρνει από τους Κόκκινους Διαβόλους 421 χιλιάδες σε εβδομαδιαία βάση. Είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους μεταξύ των παικτών του Αμορίμ, ωστόσο δεν λαμβάνει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί έχοντας μείνει στον πάγκο σε πέντε παιχνίδια από τότε που ανέλαβε ο Πορτογάλος τεχνικός.

