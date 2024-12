Η Μάτλοκ Τάουν ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Ματ Ντάρμπισαϊρ, ο οποίος αποχώρησε από την Μπράντφορντ το περασμένο καλοκαίρι γιατί ήθελε να αποσυρθεί.

Τον περασμένο μήνα ο Ματ Ντάρμπισαϊρ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση μετά από μία γεμάτη καριέρα. Ο Άγγλος επιθετικός έκανε γνωστό ότι είχε πάρει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο, ωστόσο όπως φαίνεται την ανακάλεσε άμεσα συμφωνώντας με την Μάτλοκ Τάουν.

Οι «Μονομάχοι» που παίζουν Northern Premier League, έκαναν γνωστή με ανάρτησή τους την έναρξη της συνεργασίας της με τον 38χρονο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, με τον προπονητή της ομάδας να εξηγεί το πώς κατέληξαν σε συμφωνία μαζί του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι σε μία τυχαία συνάντησή τους, ο άλλοτε σέντερ φορ των Ερυθρολεύκων, που στο παρελθόν αγωνίστηκε και στην Κύπρο με Ομόνοια και ΑΕΚ Λάρνακας, τού εκμυστηρεύτηκε ότι θα ήθελε τελικά να συνεχίσει να παίζει κι έδωσε τα χέρια με τον σύλλογο του Ντέρμπισαϊρ της Αγγλίας.

Matlock Town are pleased to announce the signing of forward Matt Derbyshire, formerly of EFL League Two side Bradford City subject to NPL and FA approval.



Matt began his career in non-league at Great Harwood Town before earning himself a move to his boyhood Premier League club… pic.twitter.com/zb9CqHeyQ1