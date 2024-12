Η Σπόρτινγκ παρουσίασε την τρίτη της εμφάνιση για τη σεζόν 2024/25 τιμώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον μεγαλύτερο σταρ που ανέδειξε η ομάδα, με τον γιο του να συμμετέχει στη διαφημιστική καμπάνια.

Το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας καθώς σε αυτόν τον σύλλογο ξεκίνησε την τεράστια καριέρα του και πήρε τα εφόδια ώστε να γίνει ο σταρ που όλοι γνωρίζουμε. Οι Πορτογάλοι δεν ξεχνούν τον 39χρονο στράικερ και με κάθε ευκαιρία τον τιμούν, κάτι που επέλεξαν να κάνουν και με την κυκλοφορία της τρίτης εμφάνισης για το 2024/25.

Η φανέλα των Λιονταριών φέρει τον θρυλικό αριθμό 7 του Ρονάλντο στο μπροστινό της μέρος, ενώ στη διαφήμιση συμμετείχε και ο γιος του, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, προσδίδοντας μια συγκινητική νότα στην παρουσίασή της.

Η τρίτη εμφάνιση της Σπόρτινγκ συνεχίζει το αφιέρωμα στον πεντάκις νικητή της Χρυσής Μπάλας, κάτι που συνέβη και την περασμένη χρονιά. Παρόλο που τα αρχικά «CR7» δεν περιλαμβάνονται, τα χρώματα παραμένουν ίδια με εκείνα της φανέλας της προηγούμενης σεζόν, ενώ στην πλάτη διατηρείται η αναγραφή «super bock».

