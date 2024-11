Οσμή σκανδάλου στην Κολομβία: Τριετής αποκλεισμός στον προπονητή της Ατλέτικο Νασιονάλ για τους πανηγυρισμούς του!

Μετά τη σύλληψή του για τους πανηγυρισμούς του προς την αντίπαλη εξέδρα με την κατηγορία της παρακίνησης βίας, ο προπονητής της Ατλέτικο Νασιονάλ, Εφρέν Χουάρες αυτή τη φορά δέχθηκε τιμωρία-μαμούθ τριετούς αποκλεισμού από τα γήπεδα από τις αρχές της Κολομβίας!!

Τα παρατράγουδα στην Κολομβία γύρω από τον Εφρέν Χουάρες δεν έχουν τελειωμό.

Ο λόγος για τον άλλοτε διεθνή Μεξικανό και νυν προπονητή της Ατλέτικο Νασιονάλ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου καθώς συνελήφθη μετά το ντέρμπι του Μεντεγίν κόντρα στην Ιντεπεντιέντε, λόγω των προκλητικών πανηγυρισμών του προς την αντίπαλη εξέδρα στο φινάλε που κρίθηκαν που φέρεται ότι οδήγησαν στο «ντου» των οργανωμένων των γηπεδούχων.

Οι περιπέτειες ωστόσο φαίνεται πως μόλις... άρχισαν για τον Μεξικανό τεχνικό, καθώς μετά το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Σάντα Φε (5-0) η αστυνομική επιθεώρηση της Κολομβίας τον τιμώρησε με αποκλεισμό από τα γήπεδα για τρία χρόνια και πρόστιμο 5.500 ευρώ!

Είχε προηγηθεί η αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα και πάλι για τους υπερβολικούς πανηγυρισμούς του μετά το πρώτο γκολ της ομάδας, γεγονός που πάντως έχει διχάσει την κοινή γνώμη ως προς το αν οι ποινές που αντιμετωπίζει ο Χουάρες αντιστοιχούν στη συμπεριφορά του.

Η απόφαση αυτή έφερε και την αντίδραση από πλευράς διοίκησης της Ατλέτικο Νασιονάλ, με τον ιδιοκτήτη της να τη χαρακτηρίζει εξευτελιστική και να δηλώνει πως θα ασκήσει έφεση κατά της ποινής αισιοδοξώντας ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική και η τιμωρία του αποκλεισμού θα μηδενιστεί.

Atlético Nacional's Mexican manager Efraín Juárez will receive a THREE-YEAR ban from entering all football stadiums by the police for his wild celebrations in front of rival DIM fans.



Medellín's mayor calls the ban "absurd." Nacional to appeal.https://t.co/wovNykVGeV