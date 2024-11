Η FIFA επιβεβαίωσε τους κανονισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (5/11).

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου 2025. Οι κανονισμοί της διοργάνωσης δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (5/11), όπως επιβεβαίωσε και η FIFA.

Όπως αναφέρεται, οι σύλλογοι θα πρέπει να φτάσουν στις ΗΠΑ 3-5 ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά, δηλαδή κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, μόλις μέρες μετά το τέλος των πρωταθλημάτων. Αυτό αφήνει στους ποδοσφαιριστές ελάχιστο περιθώριο ξεκούρασης πριν την αρχή μίας διοργάνωσης που έχει διχάσει τον κόσμου του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η FIFA θέτει ως όριο παικτών τους 35 για κάθε ομάδα, ενώ ένα ειδικό παράθυρο μεταγραφών θα ανοίξει μεταξύ 1-10 Ιουνίου, όπως είχε ακουστεί μερικές εβδομάδες πριν. Μάλιστα, οι σύλλογοι έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να παρατάσσουν στο χορτάρι τους πιο «ισχυρούς» παίκτες τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα, όπως δήλωσε μία πηγή στο «ESPN». Η FIFA θα επιτρέψει επίσης στις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων να αλλάξουν τη λίστα των ομάδων τους στα μέσα του τουρνουά, από τις 27 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, για να «αντικαταστήσουν παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έχουν λήξει».

Teams competing in next year's FIFA Club World Cup must arrive in the U.S. three to five days before their first game, which leaves players facing the prospect of no rest days between World Cup qualifiers and the start of the tournament.



For more 👇 https://t.co/gsReuR3GHX