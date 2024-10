Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε χρυσή ευκαιρία να ισοφαρίσει για την Αλ Νασρ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, ωστόσο αστόχησε από το σημείο του πέναλτι, με αποτέλεσμα η Αλ Νασρ να γνωρίζει την ήττα με 1-0 από την Αλ Ταβόν και να «λέει» αντίο στο Κύπελλο από τη φάση των «16».

Κι όμως, ακόμα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο χάνει πέναλτι. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν πως έχει... κρύο αίμα από τα έντεκα βήματα, ειδικά όταν η μπάλα «καίει» περισσότερο.

Το βράδυ της Τρίτης ωστόσο, ο Ρονάλντο δεν τα κατάφερε. Η Αλ Νασρ κέρδισε πέναλτι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων στην νοκ άουτ αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στην Αλ Ταβόν, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0. Φυσικά, ο Πορτογάλος ήταν αυτός που πήρε την μπάλα και την έστησε στην άσπρη βούλα. Αυτή τη φορά ωστόσο ο Ρονάλντο δεν ήταν εύστοχος, καθώς έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία και έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει για την ομάδα του.

Η Αλ Νασρ δεν κατάφερε να ισοφαρίσει και έτσι αποκλείστηκε πρόωρα από το Κύπελλο, λέγοντας «αντίο» στον θεσμό από τη φάση των «16».

