Πρώην wonderkid της Σπόρτινγκ και του FM που δήλωνε καλύτερος του Κριστιάνο το γύρισε σε πορνοστάρ

Ο άλλοτε φέρελπις Πορτογάλος εξτρέμ, Φάμπιο Παΐμ που είχε δηλώσει καλύτερος του Κριστιάνο Ρονάλντο, εγκατέλειψε οριστικά το ποδόσφαιρο για τον χώρο των ερωτικών ταινιών.

Οι φίλοι του Football Manager θυμούνται σίγουρα το όνομά του. Ο λόγος για τον Φάμπιο Παΐμ, ένα από τα πιο «καυτά» ταλέντα των 00s που θεωρούνταν πως θα αφήσουν εποχή και στην πραγματική ζωή, μόνο που η προοπτική του περιορίστηκε στο εικονικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Ο άλλοτε παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας που για ένα φεγγάρι ανήκε και στην Τσέλσι χωρίς όμως να αγωνιστεί δευτερόλεπτο με την πρώτη ομάδα, εγκατέλειψε μετά από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

