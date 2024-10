Ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ, Κάσιους, έκανε το ντεμπούτο του σε επίπεδο ανδρών με τη Νοτς Κάουντι της Leauge Two.

Την πρώτη του εμφάνιση σε επαγγελματικό επίπεδο πραγματοποίησε ο Κάσιους Σισέ, ο 18χρονος γιος του Τζιμπρίλ Σισέ, η οποία πάντως δεν συνδυάστηκε με νίκη για τη Νοτς Κάουντι που αγωνίζεται στην τέταρτη τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας.

Το βράδυ της Τρίτης (08/10), πέρασε στο ματς της ομάδας του με τη Νορθάμπτον για το EFL Trophy στο 83ο λεπτό, ωστόσο η Νοτς Κάουντι γνώρισε την ήττα (0-2).

Cassius Cissé, son of Djibril Cissé, made his senior debut for Notts County last night pic.twitter.com/X59zLwlMpp