Πογκμπά: «Ο εφιάλτης τελείωσε, περιμένω τη μέρα που θα μπορώ να ακολουθήσω ξανά τα όνειρά μου»

Ο Πολ Πογκμπά, μετά τη μείωση της ποινής του σε 18 μήνες, μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο και δηλώσε ότι ποτέ δεν παραβίασε τους κανόνες κατά του ντόπινγκ.

Ο Γάλλος διεθνής, Πολ Πογκμπα, είχε τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο τον Φεβρουάριο του 2024, αφού βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023/2024, όντας παίκτης της Γιουβέντους. Ωστόσο, η ποινή του μειώθηκε από τέσσερα χρόνια σε 18 μήνες από το Διαιτητικό Δικαστήριο και πλέον περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή του.

Ο 31χρονος μέσος σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι ποτέ δεν παραβίασε σκόπιμα τους κανόνες κατά του ντόπινγκ. «Τελικά, ο εφιάλτης τελείωσε. Μπορώ να περιμένω τη μέρα που θα μπορώ να ακολουθήσω ξανά τα όνειρά μου. Πάντα δήλωνα ότι ποτέ δεν παραβίασα σκόπιμα κανονισμούς κατά του ντόπινγκ. Παίζω με ακεραιότητα και θέλω να ευχαριστήσω το Διαιτητικό Δικαστήριο που άκουσε την εξήγησή μου».

Στην συνέχεια ο Πογκμπά πρόσθεσε :«Αυτή ήταν μια εξαιρετικά οδυνηρή περίοδος στη ζωή μου, επειδή όλα όσα έχω δουλέψει τόσο σκληρά έχουν ανασταλεί Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη. Δεν μπορώ να περιμένω να ξαναβγώ στο γήπεδο!»

Να θυμίσουμε ότι η επιστροφή του Πογκμπά στην αγωνιστική δράση αναμένεται τον Μάρτιο του 2025.

