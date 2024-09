Η Αλ Νασρ έχει ξεκινήσει συνομιλίες για την επέκταση του συμβολαίου του Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο λήγει τον Ιούνιο.

Η Αλ Νασρ επιθυμεί να διατηρήσει τον Κριστίανο Ρονάλντο στο ρόστερ της έχει ξεκινήσει συνομιλίες για την επέκταση του συμβολαίου του Πορτογάλου σταρ, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2025.

Παρά του ότι πλησιάζει τα 40, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δείχνει να επηρεάζεται και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νίκολα Σκίρα, ο CR7 θέλει να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παραμένοντας παίκτης της Αλ Νασρ.

Να θυμίσουμε ότι αν καταφέρει να παίξει στο Μουντιάλ του 2026, ο Ρονάλντο θα γράψει ιστορία, καθώς θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα συμμετάσχει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι στιγμής, έχει συμμετάσχει σε πέντε διοργανώσεις (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ο CR7 έχει βρεί δίχτυα70 φορές και έχει μοιράσει 17 ασίστ σε 77 αγώνες, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία.

🚨 Excl. - #AlNassr have opened talks to extend #CristianoRonaldo’s contract, which expires in June. #Ronaldo would like to play the World Cup 2026. If he plays in 2026, he will make a historic record, becoming the first player in 6 different World Cups’ editions. #transfers 🇸🇦