Ποδοσφαιριστής στην Ουγκάντα έχει γίνει viral εξαιτίας αμφιβολιών γύρω από την ηλικία που δηλώνει.

Ο Ντέιβιντ Μπανγκούλ είναι παίκτης των Wakiso Giants στην Premier League της Ουγκάντας και τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, όχι για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, αλλά για την ηλικία που δηλώνει. Ο Ντέιβιντ δηλώνει 26 ετών, αλλά η εικόνα του προκαλεί ερωτηματικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που έχει προσκομίσει ο ίδιος, έχει γεννηθεί στις 4 Απριλίου 1998 και ανέπτυξε γρήγορα την καριέρα του στις χαμηλότερες κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου στο πρωτάθλημα παίκτες έχουν χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα για να αγωνιστούν και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε η αλήθεια και αποκλείστηκαν ισόβια.

Μάλιστα για την υπόθεση του Μπανγκούλ υπάρχει και μια κατηγορία από τον πρώην πρόεδρο της Παρτιζάν, Ζάρκο Ζέσεβιτς, ο οποίος έχει αποκαλύψει ότι είναι 12 χρόνια μεγαλύτερος από ό,τι δηλώνει. «Όταν ήρθε σε εμάς το 2002, είπε ότι ήταν 28. Μόνο αργότερα ανακαλύψαμε ότι ήταν 40, αλλά έπαιζε ακόμα καλά, οπότε δεν μετανιώνω που τον είχα στην ομάδα».

Ωστόσο, παρά τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί, δεν υπάρχουν επί του παρόντος πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει παραποιήσει την ηλικία του, και ο παίκτης συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα ως ένας εκ των κορυφαίων του πρωταθλήματος της Ουγκάντας.

26 years old creative midfielder David 'Tong Po' Bangoole, finds a fresh start at Wakiso Giants, Uganda after parting ways with Vipers SC. The ex-Busoga United star, signs a 12-month deal with the ambitious Ugandan side! pic.twitter.com/z2v1JnbmwR