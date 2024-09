Το εμβληματικό «Shah Alam Stadium» στη Μαλαισία κατεδαφίστηκε μετά από σχετική απόφαση, με τις εικόνες που κάνουν το γύρο των social media να... κόβουν την ανάσα.

Κάποτε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα στον κόσμο χωρητικότητας 80.000 θεατών, αλλά το 2020 κηρύχθηκε δομικά ακατάλληλο. Ο λόγος για το «Shah Alam Stadium» που βρίσκεται στη Μαλαισία, με την κυβέρνηση της χώρας να λαμβάνει τη σχετική απόφαση κατεδάφισης του γηπέδου, καθώς σχεδιάζεια να κατασκευάσει ένα νέο, σύγχρονο στάδιο στην περιοχή.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε διαδικτυακές πλατφόρμες βίντεο από την κατεδάφισή του και οι εικόνες είναι πράγματι εντυπωσιακές, καθώς μέρος του εμβληματικού σταδίου καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο.

The famous Shah Alam stadium, which held up to 80,000 people, was epically blown up in Malaysia



One of the largest stadiums in the world recognized as emergency in 2020. It was ordered to be demolished.



Complete dismantling will be completed next year. pic.twitter.com/8V7WipeZZC