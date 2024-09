Η Κάρντιφ εξακολουθεί να απαιτεί από τη Ναντ την καταβολή του ποσού των 120 εκατ. για τη μεταγραφή του Εμιλιάνο Σάλα, πέντε χρόνια μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Αργεντινό.

Η είδηση του θανάτου του Εμιλιάνο Σάλα το 2019, σε ηλικία μόλις 28 ετών, σκόρπισε θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Αργεντινός επιθετικός έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα, ενώ ταξίδευε με προορισμό την Αγγλία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Ναντ στην Κάρντιφ.

Οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει στα 17 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το deal δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Έκτοτε οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε μία δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με τη «L'Equipe», οι Ουαλοί έχουν επαφές με εξειδικευμένη εταιρία που αναλύει στατιστικά, ώστε να εκτιμήσει την πιθανότητα παραμονής της ομάδας στην Premier League εκείνη τη χρονιά, αν δεν είχε «φύγει» από τη ζωή ο Σάλα. Στη συνέχεια σκοπεύουν να ζητήσουν τα αντίστοιχα χρήματα ως αποζημίωση, με το ποσό που μέχρι στιγμής αξιώνουν να ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ!

Τον Αύγουστο του 2022, το CAS ανάγκασε τους Ουαλούς να πληρώσουν έξι εκατομμύρια στα Καναρίνια, δηλαδή την πρώτη δόση που είχε συμφωνηθεί. Η Κάρντιφ δεν... συμμορφώθηκε και έκανε σαφές το ότι θα φτάσει μέχρι το ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα πραγματοποιηθεί νέα ακρόαση για την υπόθεση τη Δευτέρα (23/9), στη Ναντ.

