Σε μία υπέροχη πρωτοβουλία προέβη η Liga Pοrtugal, η οποία δεσμεύτηκε να φυτέψει 200 δέντρα στη χώρα για κάθε γκολ που θα σημειωθεί στην ερχόμενη 6η αγωνιστική.

Τις τελευταίες ημέρες, η Πορτογαλία δοκιμάζεται από πυρκαγιές που έχουν προκαλέσει όχι μόνο υλικές και περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, καθώς η χώρα θρηνεί για τον θάνατο επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και τριών πυροσβεστών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Liga Portugal προχώρησε σε μία υπέροχη πρωτοβουλία, καθώς δεσμεύτηκε να φυτέψει 200 δέντρα για κάθε γκολ που θα σημειωθεί στην 6η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας.

Παράλληλα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες, ενώ στο κέντρο του γηπέδου θα τοποθετηθεί συμβολικά ένα πυροσβεστικό κράνος. Οι αρχηγοί κάθε ομάδας θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας πυροσβεστική στολή.

Liga Portugal have pledged to plant 200 trees in the country for every goal scored in Primeira Liga, the top-flight of Portuguese football, on matchday six.



It comes after wildfires swept across Portugal in recent days with seven confirmed deaths, including three firefighters.