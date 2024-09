Τρεις κορυφαίες επιλογές για τις σημερινές μάχες της Bundesliga!

Η Bundesliga επιστρέφει με την 3η αγωνιστική και αναμετρήσεις που τραβούν τα βλέμματα.

Στην «PreZero Arena» η Χόφενχαϊμ υποδέχεται τη Λεβερκούζεν (16:30) με τους δύο αντιπάλους να αναζητούν νίκη για αντίδραση μετά τις ήττες της προηγούμενης αγωνιστικής.

Αμφότερες νίκησαν στην πρεμιέρα τους (η Χόφενχαϊμ 3-2 με την Κίελ, η Λεβερκούζεν 2-3 με την Γκλάντμπαχ), αμφότερες γνώρισαν την ήττα στη συνέχεια, 3-1 από την Άιντραχτ και 2-3 από τη Λειψία αντίστοιχα.

Η νταμπλούχος του Τσάμπι Αλόνσο μάλιστα ηττήθηκε παρά το προβάδισμα με 2-0, έχοντας ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που έφυγε με σκυμμένο κεφάλι από το γήπεδο, καθώς είχε αήττητο 36 αγώνων.

Αναμφίβολα το σοκ για την Μπάγερ είναι μεγάλο και καλείται να αντιδράσει άμεσα, σε μία έδρα πάντως που μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες και μάλιστα όλες συνδυασμένες με G/G και Over 3.5. To «διπλό» των πρωταθλητών μαζί με Over 3.5 είναι σε απόδοση 2.62.

Αμφίρροπη αναμένεται η μονομαχία στο «Borussia Park» του Γκλάντμπαχ, όπου η Μπορούσια περιμένει τη Στουτγκάρδη (16:30). Η Γκλάντμπαχ μετά την ήττα της πρεμιέρας απάντησε με «διπλό» στο Μπόχουμ (0-2) και επιστρέφοντας στο «σπίτι» της αναζητά νέο «τρίποντο», με τους Σουηβούς από την άλλη πλευρά να μην έχουν πανηγυρίσει ακόμα νίκη, έχοντας δείξει χτυπητές αδυναμίες στα μετόπισθεν (3-1 από τη Φράιμπουργκ, 3-3 με την Μάιντς).

Προ της τελευταίας τους αναμέτρησης που ήταν θρίαμβος της Στουτγκάρδης (4-0) οκτώ σερί ματς ανεξαρτήτως έδρας ήταν με G/G. Το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή είναι σε απόδοση 2.20.

Όσο για την Μπάγερν, το 3/3 περνά από την έδρα της πρωτοεμφανιζόμενης στα «σαλόνια» Χόλσταϊν Κίελ που δεν έχει ακόμα βαθμό (3-2 από τη Χόφενχαϊμ, 0-2 από τη Βόλφσμπουργκ). Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί δεν έχει διάθεση να χαριστεί, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί μετά το 2-3 επί της Βόλφσμπουργκ και το 2-0 με τη Φράιμπουργκ. To N/G στο «Holstein Stadion» προσφέρεται στο 2.25.



Τέλος, ανάμεσα στις εκατοντάδες προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.