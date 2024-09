Από απόλυτο πρωταγωνιστή για την ομάδα του σε... συλληφθέντα μετατράπηκε μέσα σε λίγες στιγμές ποδοσφαιριστής σε αγώνα στην Ουαλία!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (07/09) στην Ουαλία, με έναν ποδοσφαιριστή της Μπάγκλαν Ντράγκονς να συλλαμβάνεται από την αστυνομία κατά τη διάρκεια του ματς!

Ο λόγος για τον Τζόρνταν Έβανς, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο κάνοντας αισθητή την παρουσία του. Έδωσε δύο ασίστ, προτού σκοράρει το νικητήριο γκολ της ομάδας του λίγα λεπτά πριν τη λήξη για την κατηγορία της JD Cymru South.

Ωστόσο, λίγο αργότερα δύο αστυνομικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και συνέλαβαν τον ποδοσφαιριστή απομακρύνοντάς τον από το γήπεδο. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, η σύλληψη αφορούσε κλοπή, ωστόσο ο Έβανς αφέθηκε ελεύθερος αργότερα, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

In the Welsh league, a lad got subbed on, scored a goal and grabbed an assist.



He then got arrested in the 85th minute 🤣 pic.twitter.com/dG7NDVjp6l