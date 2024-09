Η αντίδραση του τερματοφύλακα της Πενιαρόλ Ουάσινγκτον Αγκίρε, να κάνει... ποδαράκια, οδήγησε σε αποβολή τριών παικτών και αρκετές προειδοποιήσεις.

Δύο λεπτά αφότου η Πενιαρόλ ανέτρεψε το σκορ απέναντι στη Μιραμάρ (2-1), η αντίδραση του τερματοφύλακα Ουάσινγκτον Αγκίρε οδήγησε σε καβγά που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή τριών παικτών και αρκετές προειδοποιήσεις. Μετά από ένα σουτ του Μαουρίσιο Γκόμεζ προς την εστία, ο Αγκίρε έκανε «ποδαράκια» με την μπάλα στο πλάι της εστίας. Αυτό ερμηνεύτηκε ως έλλειψη σεβασμού και προκάλεσε ένταση. Ακόμη και οι αναπληρωματικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθούν στον τερματοφύλακα της Πενιαρόλ. Ο διαιτητής Χαβιέρ Μπούργκος με τη βοήθεια του VAR, απέβαλε τρεις παίκτες που ενεπλάκησαν στις αψιμαχίες και προειδοποίησε αρκετούς ακόμα!

