Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός Φράνκο Μασταντουόνο πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα στο παιχνίδι της Ρίβερ Πλέιτ με τη Σαρμιέντο και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη (1-0)!

Ο Φράνκο Μασταντουόνο ο οποίος σύμφωνα με τη «Marca» ετοιμάζει... βαλίτσες για Μαδρίτη, καθώς βρίσκεται μια «ανάσα» από τη Ρεάλ πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα για τη Ρίβερ Πλέιτ στο παιχνίδι εναντίον της Σαρμιέντο.

Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης στο κατάμεστο «Monumental», ο 16χρονος μεσοεπιθετικός έστησε την μπάλα στα 30 μέτρα μακριά απ' την εστία και με απευθείας εκτέλεση φάουλ με το αριστερό έκανε το 1-0 για την ομάδα του!

Δείτε το:

16-year-old Franco Mastantuono's first Argentina LPF goal for River Plate is INCREDIBLE 😱 pic.twitter.com/WYREk0g9dh