Τρομερή ατυχία για τον Μίχαλ Σάντιλεκ που αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Τσεχίας για το Euro, διότι τραυματίστηκε όταν έπεσε από το ποδήλατό του.

Μνημειώδης ατυχία για τον άσο της Τβέντε, Μίχαλ Σάντιλεκ, ο οποίος τραυματίστηκε το Σάββατο (08/06) ενώ έκανε ποδήλατο και δεν θα ταξιδέψει στο EUR με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Τσεχίας.

«Οι παίκτες που έπαιξαν πάνω από μισό ημίχρονο στο φιλικό της Παρασκευής με τη Μάλτα είχαν ατομικό πρόγραμμα το Σάββατο. Ο Μίχαλ Σάντιλεκ δυστυχώς έπεσε ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του και υπέστη ρήξη συνδέσμων», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της εθνικής ομάδας.

«Είναι μεγάλη αδυναμία για εμάς, γιατί ο Μίχαλ είναι ένας από τους έμπειρους παίκτες. Άλλωστε, φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγώνα με τη Μάλτα. Εκ μέρους όλης της ομάδας του εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Αν καλέσουμε κάποιον άλλο, θα αποφασίσουμε στο άμεσο μέλλον», είπε ο προπονητής Ιβάν Χάσεκ.

Midfielder Michal Sadílek will miss the UEFA EURO 2024 because of injury and won't travel with the squad to Germany.



Get well soon @Sadilek32 ✊🏻 #EURO2024 pic.twitter.com/8PfhWA9kmP