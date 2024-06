Η Ιταλία χάρη σε γκολ του Κολέτα, επικράτησε 1-0 της Δανίας στα ημιτελικά του EURO K17 (2/6) που διεξάγεται στην Κύπρο και έκλεισε το εισιτήριό της για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει την Πορτογαλία.

Για ακόμα μία φορά οι Ιταλοί έκαναν επίδειξη δύναμης, παίρνοντας τη νίκη με 1-0 επί της Δανίας, στον ημιτελικό του EURO K17 (2/6).

Coletta's goal is the decider 💪@Azzurri are in the #U17EURO final! pic.twitter.com/A339FTe6Vm