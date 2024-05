«Πρόταση 10 εκατομμυρίων δολαρίων της Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη, ο παίκτης θέλει να πάει»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Κρουζ Αζούλ κινήθηκε επίσημα για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη και το deal «τρέχει».

Από καιρό ο Γιώργος Γιακουμάκης φαίνεται πως βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Κρουζ Αζούλ και ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο... πήγε το θέμα ένα βήμα παραπάνω.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ομάδα του Μεξικού κατέθεσε για χάρη του Ελληνα φορ επίσημη πρόταση στην Ατλάντα ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχούν σε 9,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προσθέτει σε ενδεχόμενη συμφωνία τους και ορισμένα μπόνους.

Την ίδια στιγμή ισχυρίζεται πως ο εκπρόσωπος του παίκτη βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ για να «τρέξει» το θέμα, καθώς ο 30χρονος στράικερ θέλει να γίνει η μεταγραφή.

Ο Γιακουμάκης αγωνίζεται από τον Φλεβάρη του 2023 στον σύλλογο του MLS και μετρά με τη φανέλα του 24 γκολ και 5 ασίστ σε μόλις 42 εμφανίσεις.

🔵🇲🇽 Cruz Azul have sent formal bid for $10m package with add-ons included to Atlanta United for Giōrgos Giakoumakīs.



Player’s agent, in the USA to advance in talks as Giōrgos is keen on the move. pic.twitter.com/sacuT5GLLS