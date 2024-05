Απίστευτες εικόνες από τη Αφρική, εκεί όπου ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών αναπήρων στιγματίστηκε από ένταση και ξύλο μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Τρελό σκηνικό στην Αφρική και άσχημες εικόνες! Ο τελικός του Αφρικανικού Κυπέλλου Εθνών αναπήρων στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια εντός αγωνιστικού χώρου.

Η Γκάνα, που επικράτησε του Μαρόκο, ήταν η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης, όμως ο πανηγυρισμός κάποιων παικτών της έγινε η αφορμή για την έναρξη αψιμαχιών που κορυφώθηκαν με ξύλο με χρήση πατερίτσας. Η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει εντελώς, ωστόσο οι διοργανωτές παρενέβησαν και γλίτωσαν τα χειρότερα.

A brawl broke out during an African Cup of Nations match for amputees, which pitted Morocco against Ghana 😳



