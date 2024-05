Ο Ματέο Απολλόνιο, ένα παιδί που γεννήθηκε το 2010, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο εναντίον της Νιούελς στο Κύπελλο Αργεντινής καταρρίπτοντας ρεκόρ 21 χρόνων!

Σε ηλικία 14 ετών και 29 ημερών, ο μέσος της Ντεπορτίβο Ριέστρα, Ματέο Απολλόνιο, κατέρριψε την Πέμπτη (17/05) ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί ποτέ στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής.

Ο Απολλόνιο ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο άλλοτε αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι, Σέρχιο Αγουέρο, κατά περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο νεαρός αστέρας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό της ήττας της Ρίεστρα με 1-0 από τη Νιούελς σε αγώνα για τη φάση των «16» του Copa Argentina αντικαθιστώντας τον μέσο Γκονσάλο Μπράβο.

Θυμίζουμε ότι το ντεμπούτο του Αγουέρο με την Ιντεπεντιέντε έγινε στις 5 Ιουλίου 2003, σε ηλικία 15 ετών και 33 ημερών, είχε παραμείνει ως ρεκόρ για πάνω από δύο δεκαετίες.

Εδώ η στιγμή που περνάει στο γήπεδο:

Mateo Apolonio, a 2010 year born kid, has made his professional debut against Newells Old Boys in the Copa Argentina today 🤯



14 years old. 🇦🇷 pic.twitter.com/aAuDUjA5D1