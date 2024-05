Ισόβιος αποκλεισμός σε Ολλανδό διαιτητή αφού εθεάθη να πανηγυρίζει με ομάδα που σφύριζε

Ο διαιτητής Γιαν Σμιτ τιμωρήθηκε ισόβια από την Ολλανδική Ομοσπονδία καθώς πανηγύρισε τίτλο με ομάδα που σφύριζε!

Ο διαιτητής Γιαν Σμιτ ήταν υπεύθυνος για έναν αγώνα της τέταρτης κατηγορίας μεταξύ του St. George και της SV De Valken, και η... απόδοσή του ωφέλησε τους γηπεδούχους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο 61χρονος ρέφερι μοίρασε τέσσερις κόκκινες κάρτες στην SV De Valken και με το St. George να χρειάζεται γκολ ισοφάρισης έδωσε 15 λεπτά έξτρα χρόνου. Χρόνος που αποδείχθηκε αρκετός για να έρθει το τέρμα.

Ο Σμιτ μετά τον αγώνα εθεάθη στη... σκηνή να κρατά το τρόπαιο του πρωταθλήματος ψηλά με τους παίκτες να επευφημούν.Στη συνέχεια ερμήνευσε τον ύμνο του συλλόγου στο μικρόφωνο μπροστά στους εορτάζοντες οπαδούς.Όλα αυτά έγιναν αντιληπτά από το KNVB, το οποίο είναι το αρμόδιο διοικητικό όργανο του ολλανδικού ποδοσφαίρου και φυσικά ο Σμιτ τιμωρήθηκε με ισόβια απαγόρευση από τη διαιτησία.

Dutch referee banned for life for celebrating title with team. during the game he gave the losing side 3 red cards and added on 15 minutes of added time after which the winning goal was finally scored. after that he sang a song on stage and held up the trophy. [@VI_nl] pic.twitter.com/RwFcPb8Amc