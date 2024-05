Ο Έντγκαρ Ιέ αρνήθηκε ότι έβαλε τον δίδυμο αδελφό του να παίζει στη θέση του στην Ντιναμό Βουκουρεστίου και τόνισε πως ποτέ του δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

Το... σκάνδαλο συνεχίζεται, με τον Έντγκαρ Ιέ να αρνείται ότι έβαλε τον δίδυμο αδελφό του να παίζει στη θέση του στην Ντιναμό Βουκουρεστίου!

Συκγκεκριμένα, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ Β' μεταξύ άλλων, αρνήθηκε ότι ο δίδυμος αδερφός του Εντελίνο τον αντικατέστησε στην Ντιναμό Βουκουρεστίου, όπως ισχυρίστηκε στη Ρουμανία. «Τώρα πρέπει να εξηγήσω τι συμβαίνει. Τα νέα είναι ψευδή. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο», ξεκαθάρισε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής στον Ζεράρ Ρομέρο και το κανάλι «Jijantes» στην Ισπανία.

Θέση για τα όσα ακούγονται πήρε και η Ντιναμό Βουκουρεστίου, η οποία με ανακοίνωση διέψευσε ότι ο Εντελίνο αντικατέστησε τον δίδυμο αδερφό του Έντγκαρ Ιέ στην ομάδα.

«Είναι μια ψεύτικη, συκοφαντική και καρκινική επίθεση εναντίον του συλλόγου. Ο Έντγκαρ Ιέ έλαβε διεθνές πιστοποιητικό μετεγγραφής που εκδόθηκε από την τουρκική ομοσπονδία, επαληθευμένο από τη Ρουμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FRF) και τη FIFA, καταχωρήθηκε από την League of Professional Το ποδόσφαιρο (LPF), έλαβε πιστοποιητικό εγγραφής από τη Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης (IGI), ξεκάθαρη απόδειξη ότι το κράτος μας έχει αρχεία για την παραμονή του στη Ρουμανία», ανέφερε η Ντιναμό Βουκουρεστίου στην ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζουμε πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τον δημοσιογράφο, Ντάνιελ Σέντρε, ο οποίος ανέφερε ότι η Ντιναμό εξεπλάγη όταν ο Ιέ δεν μιλούσε καλά αγγλικά και επικοινωνούσε μόνο στα πορτογαλικά, παρά το γεγονός ότι είχε παίξει στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Τουρκία και την Ολλανδία.

Σε περίπτωση που η ανταλλαγή επιβεβαιωθεί και επίσημα, η Ντιναμό Βουκουρεστίου θα κινδυνεύσει να χάσει τους οκτώ βαθμούς που κέρδισε στα πέντε παιχνίδια που έπαιξε ο Εντελείνο στη θέση του αδερφού του, Έντγκαρ Ιέ.

