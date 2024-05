Ο Ευθύμης Κουλούρης βρήκε δίχτυα για την Πογκόν στον τελικό του Κυπέλλου Πολωνίας κόντρα στη Βίσλα Κρακοβίας.

Ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε για την Πογκόν στον τελικό του Κυπέλλου Πολωνίας κόντρα στη Βίσλα Κρακοβίας. Στο 75ο λεπτό ο Πρζιμπόρεκ έβγαλε μαγική μπαλιά, με το εξωτερικό, ο 28χρονος επιθετικός βγήκε τετ α τετ και με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ σε 39 εμφανίσεις έχει 18 γκολ και δυο ασίστ.

Η Βίσλα ισοφάρισε στο 90+9' και έστειλε τον τελικό στην παράταση, όπου εν τέλει η Πογκόν ηττήθηκε με 2-1. Για την ομάδα του Κουλούρη ήταν βασικός και ο Λεονάρντο Κούτρης.

ADRIAN PRZYBOREK 🇵🇱(2007) WITH A BEAUTIFUL TRIVELA ASSIST ON THE VOLLEY FOR THE OPENER IN THE PUCHAR POLSKI FINAL!!!pic.twitter.com/BhuAl8K2m3