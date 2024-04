Ο Έρικσον επέστρεψε στο γήπεδο της Γκέτεμποργκ 42 χρόνια μετά την κατάκτηση του UEFA και γνώρισε την καθολική αποθέωση από τον κόσμο της σουηδικής ομάδας.

Το όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα με την κληρονομιά του συλλόγου. Πριν από 42 ολόκληρα χρόνια άλλωστε ο Σβεν Γκόραν Έρικσον - προτού ακόμα χτίσει τη δική του υστεροφημία - είχε φροντίσει να χαρίσει στη Γκέτεμποργκ τον πιο ιστορικό της τίτλο.

Τη σεζόν 1981-1982 η ομάδα από τη Σουηδία ολοκλήρωσε το τρεμπλ με την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA στην τρίτη και τελευταία σεζόν του Έρικσον στον πάγκο, προτού αποχωρήσει για την Πορτογαλία και τη Μπενφίκα.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα ο Σουηδός τεχνικός επέστρεψε στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε και γνώρισε την αποθέωση. Οι οπαδοί της Γκέτεμποργκ γέμισαν το γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ένα υπέροχο πανό αφιερωμένο στον ίδιο, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του καθώς το στάδιο ήταν στο «πόδι».

Τα λουλούδια και η ειδική πλακέτα που δέχθηκε ήταν ο επίλογος σε μια φορτισμένη συναισθηματικά σκηνή, από εκείνες που δεν πρόκειται να ξεχάσει... Όπως αντίστοιχα αποτέλεσε και η εκπλήρωση του ονείρου του να καθίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ, όταν οδήγησε τους Legends στη φιλική νίκη με 4-2 επί των αντίστοιχων του Άγιαξ στο «Ανφιλντ» τον περασμένο Μάρτιο.

Sven returning to IFK Gothenburg 42 years since he led them to the UEFA Cup.



We’re not crying, you are🥲 pic.twitter.com/HMOGkEpaFE