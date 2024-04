Λυκογιάννης: «Είχα ονειρευτεί πως θα σκοράρω κόντρα στην Σαλερνιτάνα, το είχα πει στην κοπέλα μου» (vid)

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης μίλησε για το γκολ που πέτυχε στη νίκη της Μπολόνια επί της Σαλερνιτάνα και αποκάλυψε πως το είχε δει στον ύπνο του.

Η Μπολόνια επικράτησε της Σαλερνιτάνα με 3-0 και συνεχίζει στην τετράδα της Serie A, καθώς είναι στο +5 από την 5η Ρόμα. Το τελικό σκορ για την ομάδα του Τιάγκο Μότα διαμόρφωσε ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος σκόραρε με άψογη εκτέλεση με το δεξί πόδι και έφτασε τα δυο γκολ σε 19 εμφανίσεις του στην τρέχουσα Serie A.

Ο 30χρονος διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ μίλησε στην κάμερα του επίσημου καναλιού της Μπολόνια στο YouTube και αναφέρθηκε τόσο στο πρώτο εντός έδρας γκολ που πέτυχε με τη φανέλα των Ροσομπλού όσο και στην εξαιρετική πορεία της ομάδας του. Μάλιστα ο Λυκογιάννης αποκάλυψε πως είχε ονειρευτεί το πως θα πετύχαινε γκολ σε αυτό το ματς.

Το γκολ σου κόντρα στην Σαλερνιτάνα ήρθε μετά από ένα διαισθητικό όνειρο. Μας το αφηγείσαι;

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το δεύτερο φετινό μου γκολ και ήταν ωραίο που άκουσα τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομά μου. Τέσσερις ημέρες πριν από το παιχνίδι είχα ονειρευτεί το γκολ και το είχα πει στη σύντροφό μου. Στο όνειρό μου όμως έβαζα γκολ με εκτέλεση φάουλ...».

Όμορφη ήταν και η κίνηση που οδήγησε στο γκολ.

«Ο Αλέξις μου έδωσε μια εξαιρετική ασίστ. Μόλις είδα το τρέξιμο ήξερα ότι θα μου έδινε αυτή τη μπάλα και έκοψα μέσα στην περιοχή για να σκοράρω με το δεξί μου πόδι».

Αυτό ήταν το 4ο γκολ σου με την Μπολόνια και 1ο μπροστά στο κοινό του «Νταλ'Άρα». Τι συναισθήματα είχες;

«Ήταν πολύ όμορφο να ακούς τον εκφωνητή να αναφέρει το όνομά σου και να το φωνάζει ο κόσμος. Ανυπομονούσα να βάλω ένα τέτοιο γκολ».

Η ατμόσφαιρα στο «Dall'Ara» έχει τη δική της γεύση...

«Ναι, έτσι είναι. Οι οπαδοί μας υποστηρίζουν και ακούγονται ακόμη και όταν παίζουμε εκτός έδρας, αλλά στο Dall'Ara ο κόσμος είναι πραγματικά κάτι παραπάνω για εμάς χάρη».

Πολλοί οπαδοί της Μπολόνια θα είναι και στη Φροζινόνε.

«Ναι, όπως πάντα. Τους ευχαριστούμε».

Κόντρα στη Σαλερνιτάνα ο Σαλεμάεκερς σημείωσε επίσης ένα όμορφο γκολ εκτός από την ασίστ που έδωσε.

«Ο Αλέξις πέτυχε ένα όμορφο γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος και για τους δυο μας επίσης γιατί υπάρχει μεγάλη κατανόηση μεταξύ μας στο γήπεδο και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε συνεργασίες όπως αυτή που βγάλαμε στο γκολ μου».

Είναι αλήθεια ότι είστε πολύ καλοί φίλοι;

«Ναι, ναι, μιλάμε κάθε μέρα».

Φέτος η Μπολόνια είναι ένα πολύ δεμένο σύνολο, το επιβεβαιώνεις;

«Ναι, έχουμε ένα πολύ όμορφο σύνολο. Στην καριέρα μου δεν έχω συναντήσει ένα σύνολο όπως αυτό».

Παρά τις ιεραρχίες, στην ομάδα ουδείς έχει σίγουρη τη θέση του βασικού. Αυτή κερδίζεται παιχνίδι με παιχνίδι...

«Ναι, οφείλουμε πάντα να είμαστε έτοιμοι. Εγώ προσωπικά είχα να παίξω έναν μήνα αλλά προσπαθώ να είμαι πάντα έτοιμος. Δεν έβλεπα την ώρα να αγωνιστώ και ανταπέδωσα την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο προπονητής».

Μαζί με τον Ορσολίνι και τον Σαλεμάκερς μπήκατε στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής όπως ψηφίστηκε από την Serie A. Ήταν μία μεγάλη ικανοποίηση;

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Δεν μιλήσαμε για αυτή τη διάκριση αλλά και αυτό το γεγονός επιβεβαίωσε αυτό που κάνουμε, που είναι κάτι το εκπληκτικό».

Another @Fantacalcio Best XI...did we leave anyone out? 🙄 pic.twitter.com/OGPvQa6xVY