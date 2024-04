Παίκτης της Ρόζενμποργκ για το γκολ του: «Θα πάω σπίτι, στο ένα χέρι το κινητό, στο άλλο το π@@@, θα το ευχαριστηθώ» (vid)

Ο Όλε Σέτερ της Ρόζενμποργκ σκάορε με εντυπωσιακό τρόπο και εξαιρετικά ενθουσιασμένος, αποκάλυψε σε δηλώσεις του πώς θα το... γιορτάσει!

Ο επιθετικός της Ρόζενμποργκ, Όλε Σέτερ, σημείωσε ένα θεαματικό γκολ στη νίκη της πρεμιέρας της Eliteserien ενάντια στη Σάντεφιορντ και όταν ρωτήθηκε σχετικά, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος! Όπως δήλωσε: «Ήταν υπέροχο. Δεν θυμάμαι και πολλά από τη φάση βέβαια. Θα πάω σπίτι, κινητό στο ένα χέρι, το π@@@ μου στο άλλο και μετά θα το ευχαριστηθώ, θα αργήσω να κοιμηθώ απόψε»!

Οι δηλώσεις για... ενηλίκους του Νορβηγού, προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον ρεπόρτερ να του υπενθυμίζει ότι «μας βλέπουν και μικρά παιδιά».

Ο αρχηγός της ομάδας, Μάρκους Χένρικσεν, κλήθηκε να σχολιάσει τα λόγια του συμπαίκτη του και όπως είπε: «Του μίλησα ήδη. Ο Όλε είναι καλός για τα media αλλά μερικές φορές δεν σκέφτεται διπλά πριν μιλήσει».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις:

Rosenborg striker, Ole Sæter in his post match interview regarding his goal:



« I’m going to go home… Phone in one hand, c*ck in the other. I’m going to enjoy myself. Will be a long night. » 😭



Never change @ole_saeter, never change.



📽️ @tv2sport pic.twitter.com/SojPgz3Enp