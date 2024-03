Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία, οπαδός μπούκαρε εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Ναούτικο και έκοβε βόλτες καπνίζοντας μαριχουάνα!

Αδιανόητο σκηνικό σε γήπεδο της Βραζιλίας, οπαδός μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο και έκοβε βόλτες καπνίζοντας μαριχουάνα.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση ανάμεσα Ναούτικο και τη Σπορτ Ρεσίφε για το πρωτάθλημα Pernambucano, ένας οπαδός των γηπεδούχων εισέβαλε εντός του γηπέδου και έκοβε βόλτες καπνίζοντας μαριχουάνα, με τις Αστυνομικές δυνάμεις να τον πλησιάζουν λίγα λεπτά αργότερα.

Ο ίδιος οπαδός μπήκε ξανά στον αγωνιστικό χώρο έξι λεπτά αργότερα κι αυτή τη φορά προσπάθησε να αγκαλιάσει τον δεξιό μπακ των γηπεδούχων, Ντανίλο Μπελάο, ο οποίος απομακρύνθηκε αμέσως. Έπειτα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και απομακρύνθηκε από αξιωματικούς της στρατιωτικής Αστυνομίας.

Η Ναούτικο ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 από το 66ο λεπτό και οι οπαδοί της συγκρούστηκαν με την Αστυνομία, που έκανε χρήση σπρέι πιπεριού, βόμβες κρότου-λάμψης και ρόπαλα για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

