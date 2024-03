Ο καταδικασμένος σε εξαετή φυλάκιση, Κουίνσι Πρόμες, συνελήφθη στο Ντουμπάι και η Ολλανδία ζητάει την έκδοση του για να εκτίσει την πονή του.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο Κουίνσι Πρόμες. Ο 32χρονος ακραίος επιθετικός συνελήφθη στο Ντουμπάι λόγω της εμπλοκής του σε τροχαίο ατύχημα και η Ολλανδία ζητάει την έκδοση του.

Ο άλλοτε διεθνής εξτρέμ έχει καταδικαστεί στην πατρίδα του σε εξαετή πονή φυλάκισης για συμμετοχή σε διακίνηση 1,5 τόνου κοκαΐνης στο Βέλγιο το 2020 αλλά και για απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρωμα σε συγγενικό του πρόσωπο.

Ο Ολλανδός ήταν άσφαλης στη Ρωσία, όμως ταξίδεψε με την αποστολή της Σπαρτάκ Μόσχας στο Ντουμπάι στο πλαίσιο προετοιμασίας της ομάδας του. Το Ντουμπάι και η Ολλανδία έχουν συνθήκη έκδοσης από το 2021, η οποία καθιστά δυνατή τη μεταφορά του Πρόμες.

