Στις κερκίδες του γηπέδου της Αλ Νασρ βρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφού εξέτιε την ποινή που του επέβαλε η Ομοσπονδία και οι οπαδοί δεν έχασαν την ευκαιρία να φωνάξουν ρυθμικά το όνομά του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής μετά την άσεμνη χειρονομία του στους οπαδούς της Αλ Σαμπάμπ και παρακολούθησε από τις κερκίδες το παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Χάζεμ.

Η τιμωρία του Πορτογάλου σταρ επιβεβαιώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (29/02), με την επιτροπή πειθαρχίας και δεοντολογίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει ότι ο CR7 θα χάσει τον επόμενο αγώνα της Αλ Νασρ και θα του επιβλήθηκε πρόστιμο 4190 λιρών. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το μισό από το ποσό θα διατεθεί στην Αλ Σαμπάμπ για να καλυφθούν τα έξοδα που σχετίζονται με την υποβολή της αρχικής καταγγελίας. Το υπόλοιπο μισό ποσό θα κατευθυνθεί στην Ομοσπονδία.

Λόγω της τιμωρίας, ο Κρισιτάνο εθεάθη στις κερκίδες του γηπέδου της Αλ Νασρ, με τους οπαδούς της ομάδας να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του κι εκείνος να απαντά με τη σηκωμένη του γροθιά!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

The reaction of Cristiano Ronaldo after his name was chanted by Al Nassr fans in the seventh minute ❤️

pic.twitter.com/EP90FugZkG